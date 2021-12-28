За словами зірки, рік тому в неї також вкрали гаманець.

Відому українську репершу Alyona Alyona пограбували в Києві. Зловмисники витягли у зірки гаманець.

Про це виконавиця Олена Савраненко розповіла у своєму Instagram.

За її словами, інцидент стався 28 грудня. Згідно з оприлюдненим листуванням, небайдужа дівчина розповіла зірці, що знайшла її червоний гаманець на Дорогожичах. При цьому не уточнюється, де саме це сталося.

Визначити, чий гаманець, допомогли картки. Чи були в гаманці гроші та скільки - не відомо.

Читайте також56-річна Ассія Ахат вперше зізналася, що стала бабусеюПодібна неприємність з Alyona Alyona трапляється вже не перший раз. Рік тому її також обікрали.

"Ось такий раночок. Рік тому теж гаманець витягали. Щось мене життя нічого не вчить", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, реперша Alyona Alyona розповіла, що одного ранку вона прокинулася, а поруч з нею лежала плюшева іграшка і великий Кіндер-сюрприз.

Коли вона розколупала шоколадне яйце, всередині нього виявилася її спільна фотографія з коханим Денисом і з написом "Будь моєю". Сталося це 14 лютого на день коханих.

Пізніше український блогер Yoxden презентував відеокліп на пісню "Будь зі мною", присвячений його дівчині-реперці Alyona Alyona (Олені Савраненко). У ролику хлопець зізнався в любові до зірки.

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