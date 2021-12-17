Користувачі похвалили іронічний ролик Yoxden, знятий у стилі 90-х, та побажали зірковій парі щастя.

Український блогер Yoxden презентував відеокліп на пісню "Будь зі мною", присвячений його дівчині - реперці Alyona Alyona (Альоні Савраненко). У ролику хлопець зізнався у коханні до зірки.

Кліп з’явився на YouTube-каналі блогера.

Читайте також"Витівки псують мені життя": Alyona Alyona знялася в підгузкуУ кліпі блогер показав, як влаштував Альоні сюрприз. Зокрема, зірку на прикрашеному гірляндою автомобілі "Жигулі" привезли на концерт Yoxden, на якому він заспівав для неї романтичну пісню про кохання.

"Маю історій на мільйон, закохався в двох Альон – Alyona Alyona. І тепер концерти вдома, виступає для мене Alyona Alyona", – йдеться у треку Yoxden "Будь зі мною".

Користувачі похвалили іронічний ролик Yoxden, знятий у стилі 90-х, та побажали зірковій парі щастя.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona поїхала зі своїм коханим до Фінляндії.

"Тут трошки холодно, так би зараз пішов і скупався, а так пішов і ляжу спати", - прокоментував відпустку Денис.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко