Реперка розповіла, що це було дуже романтично.

Українська реперка Аlyona Аlyona розповіла, що одного ранку вона прокинулася, а поруч з нею лежала плюшева іграшка і великий кіндер-сюрприз.

Коли вона розколупала шоколадне яйце, всередині нього виявилася її спільна фотографія з коханим Денисом і з написом "Будь моєю". Сталося це 14 лютого на день закоханих.

Також зірка розповіла, що крім іграшки і шоколаду були й інші дрібні штучки.

Читайте такожОльга Сумська захопила фото з 87-річною мамою"Це було дуже приємно і несподівано. Що я до обіду на це чекала і тут воно з'явилося і виявилося, що Денис мій - дуже великий романтик", - розповіла артистка.

Відзначимо, закохані зустрічаються вже близько року. Нещодавно вони вирішили жити разом і вже навіть з'їхалися. Зараз реперка відчуває себе щасливою.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona поїхала зі своїм коханим до Фінляндії.

"Тут трошки холодно, так би зараз пішов і скупався, а так пішов і ляжу спати", - прокоментував відпустку Денис.

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Автор: Діана Могилєвич