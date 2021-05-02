Два роки тому президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Російське громадянство отримали майже 530 тис. жителів окупованої частини Донбасу.

Читайте такожКулеба вважає недостатньо жорсткою реакцію союзників України на російську "паспортизацію" ДонбасуПро це повідомляє ТАСС із посиланням на відповідь МВС РФ на відповідний запит агентства.

"З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року... громадянство РФ придбало понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - повідомили в прес-центрі МВС.

За даними міністерства, майже 2 тис. жителів окупованих територій у придбанні російського громадянства відмовили.

Так, 40% заяв було відхилено через те, що люди мали обмеження на в'їзд в Росію через адміністративне видворення, депортації, реадмісію або у зв'язку з ухваленим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ.

Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії та створюють загрозу безпеці.

Російське громадянство для жителів окупованої частини Донбасу

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там «живуть етнічні росіяни» і Росія продовжить їх захищати.

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Автор: Інна Андаліцька