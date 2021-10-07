Актриса обрала екстравагантне вбрання та знов стала одною з найобговорюваніших зірок.

Голлівудська актриса Зендея, яка знялася у серіалі "Ейфорія" та фільмах "Дюна" і "Людина-павук", спантеличила фанів новим образом. Зірка Disney прийшла на фотоконференцію Музею кіноакадемії у Лос-Анджелесі у "вагітній" сукні.

Зендея показала, як виглядає її вбрання, на своїй сторінці в Instagram.

Для зустрічі з пресою та фотографами акторка обрала сукню від іспанського бренду Loewe. Цей модний дім славиться своєю екстравагантністю, проте на цей раз митці перевершили усі очікування. Нова сукня, до речі, була представлена на Тижні моди у Парижі усього декілька днів тому - 1 жовтня.

Сукня має величезний акцент - золота пластина, яка закриває майже половину тіла. Ця пластина отримала дивну форму, шляхом чого будь-яка дівчина, яка вдягне таке вбрання, буде нібито мати животик. Спочатку фани дійсно подумали, що Зендея може бути вагітною, втім згодом усі зрозуміли - все справа у "вагітній" сукні.

Втім, Зендея не з тих дівчат, які бояться експериментів. Актриса вирішила ризикнути й точно не пошкодувала - зірка укотре підтвердила звання ікони стилю та знов стала одною з найобговорюваніших модниць світу.

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Автор: Поліна Кузенко