Російські ЗМІ повідомляють, що 56-річний актор Михайло Мамаєв поїхав в зону бойових дій.

56-річний російський актор Михайло Мамаєв поділився у своєму блозі кадрами зі зброєю на тлі військової техніки. Російські ЗМІ повідомляють, що він поїхав на фронт. Подробиці його перебування в зоні бойових дій не повідомляються.

На фото актор позує в кепці з буквою z, яку окупанти використовують як символ своєї "спецоперації" - так пропагандисти називають кровожерну війну і вбивства мирних українських громадян.

На фотографії також можна розглянути військову техніку РФ з аналогічною символікою, і військових РФ. Мамаєв закрив їм обличчя стікерами із зображенням собаки.

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Хто такий Михайло Мамаєв

Радянський і російський актор родом з Москви. За його плечима багато ролей, проте одна є знаковою - це фільм "Гардемарини", де Мамаєв зіграв Микиту Оленєва.

У відкритих джерелах є інформація про те, що Мамаєв ще зі шкільних років мріяв бути військовим - бачить своє майбутнє в якості розвідника. Для цього займався фізичною підготовкою, проте в старших класах пріоритети змінилися, і він вирішив пов'язати своє життя з творчістю.

Нагадаємо, відомий російський актор отримав повістку і готовий вбивати українців.

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