Стас Румянцев готовий відправитися на війну проти України.

Нещодавно в Росії оголосили часткову мобілізацію, а все через великі втрати російської армії на війні в Україні. Тепер повістки приходять ледь не всім росіянам. Серед них виявився і відомий актор Стас Румянцев.

Відразу після отримання повістки він з'явився у військкомат і став на облік. На своїй сторінці в Instagram він заявив, що все вирішиться 28 вересня, після медичної комісії.

"Не засуджуйте і вибачте мені моє рішення! Всі, хто мене любить. Я вас теж люблю. Час непростий і незрозуміло, може все вирішиться, а може, всі там скоро будемо, хто ще залишився тут в Росії. Прийшла повістка вчора, був у військкоматі", - написав актор. Відео дня

Виявляється, що раніше Румянцев був моряком і служив на кораблі. Він додав, що з Москви його переведуть в Кантемирівську танкову дивізію.

Також він зазначив, що готовий взяти в руки лопату, щоб копати окопи, і автомат для вбивства українців.

Стас Румянцев: чим він відомий

Стас Румянцев знімається у кіно з 2014 року. Він набув популярності завдяки таким фільмам як "Майя", "Велика гра", "За першого зустрічного", "За годину до світанку".

Відомо, що він знімається не лише в головних ролях, а й як каскадер. Наприклад, у таких стрічках як "Хороша людина", "Балабол-4", "Стажери".

Нагадаємо, раніше путініст Йосип Пригожин розлютився через повістку зятю.

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