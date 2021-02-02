фото Наомі Уоттс, Instagram
Відома голлівудська актриса, зірка "Кінг Конга" і "Дзвінка" Наомі Уоттс показала, як загартовується.
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Актриса в одному лише купальнику без страху пірнула в сніговий замет.
Відповідне відео Уоттс опублікована на своїй сторінці в Instagram.
"З днем снігу. Зробіть рішучий крок!"- написала актриса.
Але не всі шанувальники акорки оцінили її вчинок.
"Мені боляче просто дивитися це", "Ти зійшла з розуму?"- написали шанувальники.
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