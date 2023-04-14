Артистка поділилася знімками зі своєю подругою дитинства.

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася з підписниками архівними знімками. На цьому фото їй 14 років. Там вона позує разом зі своєю подругою. Також вона показала нове фото з тією ж подругою, адже їхня дружба триває вже два десятки років.

"Ми тоді. Тут нам 14 років", - написала під фото Денисенко.

На архівному знімку Наталка позує в синій короткій сукні з вирізами на плечах. Волосся у неї акуратно зібране позаду. Подруга одягнена в біле плаття, її волосся розпущене.

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Слід зазначити, що на фотографіях з різницею в 19 років Денисенко практично не змінилася - вона скрізь має доглянутий, молодий і радісний вигляд.

Чим зараз займається Наталка Денисенко

Після того, як почалася повномасштабна війна, чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик відправився на фронт. Там він знаходиться донині, лише зрідка приїжджаючи додому до дружини і сина.

В одному з інтерв'ю Денисенко говорила, що до війни вона з чоловіком думала про поповнення, проте зараз це питання поставлене на паузу. Наталка займається вихованням єдиного сина. Нещодавно вона подарувала свій голос персонажу "Мавки".

Також УНІАН писав, що Наталка Денисенко знялася в кліпі молодого українського гурту.

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