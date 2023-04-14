Зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко показала, який вигляд мала в 14 років / скріншот

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася з підписниками архівними знімками. На цьому фото їй 14 років. Там вона позує разом зі своєю подругою. Також вона показала нове фото з тією ж подругою, адже їхня дружба триває вже два десятки років.

"Ми тоді. Тут нам 14 років", - написала під фото Денисенко.

На архівному знімку Наталка позує в синій короткій сукні з вирізами на плечах. Волосся у неї акуратно зібране позаду. Подруга одягнена в біле плаття, її волосся розпущене. 

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Слід зазначити, що на фотографіях з різницею в 19 років Денисенко практично не змінилася - вона скрізь має доглянутий, молодий і радісний вигляд. 

Зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко показала, який вигляд мала в 14 років / скріншот

Чим зараз займається Наталка Денисенко

Після того, як почалася повномасштабна війна, чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик відправився на фронт. Там він знаходиться донині, лише зрідка приїжджаючи додому до дружини і сина. 

В одному з інтерв'ю Денисенко говорила, що до війни вона з чоловіком думала про поповнення, проте зараз це питання поставлене на паузу. Наталка займається вихованням єдиного сина. Нещодавно вона подарувала свій голос персонажу "Мавки".

Також УНІАН писав, що Наталка Денисенко знялася в кліпі молодого українського гурту.

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