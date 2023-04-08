Дебютний кліп музичного колективу GENTLEMAD було знято на пісню "Самбука".

Українська актриса Наталка Денисенко знялася в кліпі українського музичного гурту GENTLEMAD на пісню "Самбука". Як пише 24 канал, Денисенко вирішила таким чином підтримати молодих артистів, які не спекулюють на війні, а намагаються побудувати свою кар'єру на тому мистецтві, до якого лежить душа.

"Зараз дуже багато виконавців пишуть пісні, спекулюючи на війні. Я говорю не про тих, які підтримують наших військових, а про тих абсурдних, як кажуть зараз "байрактарщину". Тому, перш за все, я звернула увагу саме на текст і дуже уважно вчиталася в нього. Текст мені відразу дуже сподобався, і я зрозуміла, що пісня буде класна. Вона така розважальна і романтична, мені таке подобається", - прокоментувала Наталка.

Актриса додала, що знімальний процес залишив тільки позитивні емоції.

"Мене дуже вразило те, що в зйомках був цей професіоналізм, чіткість, до кожного мікроруху, до кожного погляду. На майданчику була дуже приємна, дружня атмосфера, я б сказала навіть магічна. Коли глядачі подивляться кліп, вони побачать, що це не просто пісенька - там є чіткий сюжет, дуже містичний, цікавий, романтичний і особливий", - додала зірка серіалів "Село на мільйон" і "Кріпосна".

У кліпі "Самбука" Денисенко в сексуальному вбранні грала на фортепіано. Знаменитість зазначила, що професійно цим не займається, тому це було трохи складно.

"Це було дуже смішно, і ми постійно сміялися за кадром. Треба було грати так, як ніби я роблю це професійно, до того ж ще, щоб я мала красивий вигляд, а за кадром було просто "бринь-бринь". У деяких сценах я навіть розкололася, не змогла стримати сміху. У мене був дисонанс: я граю таку красуню в сукні, яка просто неймовірно грає на фортепіано, а звук виходить такий, що в'януть вуха. Але в підсумку все вийшло відмінно, ми це зробили", - резюмувала актриса.

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" розповіла про життя без чоловіка.

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