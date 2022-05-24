Юрій Ткач відверто поділився особистим горем.

Український актор комедійного жанру Юрій Ткач в інтерв'ю Славі Дьоміну в рамках програми "Слава+" не зміг стримати сльози, розповідаючи про загиблих на війні друзів.

Коли Слава запитав у Юрія, чи втратив він когось з близьких під час повномасштабної війни, він спочатку не міг відповісти. На його очах були помітні сльози, а в горлі був ком.

Тоді Ткач зробив декілька ковтків води та наважився відповісти на болюче питання.

"Вже привезли тіла двох хлопців, яким ми збирали гроші на поховання. Завтра буде поховання", - сказав Ткач, ледь стримуючи емоції.

Так, актор мав на увазі хлопців, які разом з ним служили в територіальній обороні та захищали нашу країну від російських загарбників.

Раніше УНІАН повідомляв, кого українські артисти втратили на війні.

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