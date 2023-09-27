Ірина Сопонару розповіла, коли вона вийде за свого обранця, з яким зустрічається вже декілька років.

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розкрила дату свого весілля. Обранець гумористки, британець Ріс, освідчився їй декілька місяців тому, проте вони не стали поспішати з проведенням церемонії.

Як виявилося, Сопонару та її наречений-іноземець одружаться навесні. Артистка розповіла у Stories свого Instagram, що планує весілля на травень. Ймовірно, місяць було обрано не випадково, адже гумористка отримала обручку саме у травні.

Окрім цього, Сопонару вирішила розповісти про плани стати матір'ю. 36-річна гумористка зізналася, що їй хотілось б мати двох дітей. Зірка не приховує, що думає про материнство. Раніше Сопонару зізнавалася, що боїться заводити дітей в умовах повномасштабної війни, яку проти нашої країни веде РФ, але усе ж хоче народити до 40 років.

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Що відомо про нареченого Ірини Сопонару

Нагадаємо, гумористка почала зустрічатися з іноземцем Рісом у 2021 році. На початку 2022 року, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, Сопонару та її обранець почали жити разом у Києві.

У травні Ріс освідчився гумористці, вона сказала "так". Сопонару нерідко ділиться світлинами з обранцем та не приховує свого щастя.

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