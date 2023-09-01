Артистка не приховує, що усе ж хоче стати матір'ю.

Українська актриса комедійного жанру Ірина Сопонару відверто розповіла, чи планує вона народжувати дітей. 36-річна зірка "Кварталу" вже зізнавалася, що боїться наважитися на цей крок в умовах повномасштабної війни, яку проти нашої країни веде РФ.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Сопонару пригадала свої слова та зазначила, що нині її думка не змінилася. Артистка може виїхати за кордон та народити дитину в більш безпечних умовах. Проте такий варіант вона навіть не розглядає.

Також Сопонару зазначила, що хотіла б стати матір'ю вже після перемоги. А на питання Дьоміна про те, що вона робитиме, якщо війна розтягнеться ще на п'ять років, зірка відповіла:

"Боже, ні. Я навіть не хочу про таке думати, розумієш".

Сопонару також розповіла, чи є неї "дедлайн" - термін, до якого вона хоче обов'язково стати матір'ю. За словами актриси, вона вважає, що в неї залишилося вже дуже небагато часу.

"Мені б хотілося до 40 років народити, тобто в мене вже дуже мало часу лишилось. Восени вже 37 буде", - визнала Сопонару.

Що відомо про особисте життя Ірини Сопонару

Сопонару зустрічається з британцем Рісом з 2021 року. На тлі повномасштабної війни вони вирішили жити разом у Києві. Зірка "Кварталу" не приховує, що щаслива у стосунках зі своїм обранцем.

А декілька місяців тому Сопонару розповіла, що бойфренд їй освідчився. Вона сказала "так" та отримала від нього розкішну каблучку. Нещодавно ж Сопонару замилувала фанів ніжними обіймами з нареченим-іноземцем.

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