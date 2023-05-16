Артистка похвалилася розкішною обручкою на пальці.

Українська актриса комедійного жанру Ірина Сопонару поділилася радісною новиною - її обранець зробив освідчився їй.

Так, Сопонару заручилася з британським підприємцем Рісом, з яким зустрічається з 2021 року. На початку повномасштабного російського вторгнення вони з'їхалися, а зараз і зовсім готуються до весілля.

У Instagram Ірина показала розкішну обручку, яку їй вручив Ріс. Вона зроблена з жовтого золота, а в центрі величезний дорогоцінний камінь. Крім того, і сама обручка всипана дрібними камінчиками.

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"Ми з Рісом більше не зустрічаємося. Тепер ми заручені", - написала Ірина.

Чим відома Ірина Сопонару

Ірина Сопонару - українська актриса театру і кіно і фотомодель. Є актрисою скетч-комедії "Країна У". Грає роль полтавської дівчини Яринки. З 2018 року акторка гумористичних шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" та у складі команди "Вінницькі" бере участь у шоу "Ліга сміху".

Раніше радісною новиною поділився і екс-"холостяк" Іраклі Макацарія. Вони з дружиною Лізою Чичуа незабаром вперше стануть батьками.

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