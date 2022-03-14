Кирило Ємельянов заявив, що буде за Росію до кінця.

Російський актор Кирило Ємельянов, який здобув популярність після зйомок у серіалі "Кадетство", опублікував у своїх соціальних мережах нову фотографію.

Але користувачі мережі звернули увагу не на зовнішній вигляд Ємельянова, а на те, що він написав.

"За Росію! За свободу! До кінця! Мені не соромно", - підписав знімок Ємельянов.

Таким чином він підтримав путінський режим і агресивне вторгнення РФ в Україну. Ймовірно, введених санкцій проти Росії її жителям мало.

Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Ребел Вілсон зі сцени премії BAFTA показала середній палець Путіну і висловилася на підтримку України.

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