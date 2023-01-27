Виконавиця ролі Валентини Будько з популярного ситкому називає війну в Україні "спецоперацією", а також вірить кремлівській пропаганді.

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко після 24 лютого 2022 року нічого не говорила про війну в Україні. Уродженка Донецька продовжує жити і працювати в Росії, лише зрідка цинічно згадуючи про те, що відбувається на батьківщині, називаючи це "спецоперацією".

Зараз Кравченко відвідала програму путініста Бориса Корчевнікова. Ведучий запитав про те, як зараз Тетяна спілкується зі своїми друзями і родичами з України. Актриса чесно зізналася, що обірвала з ними контакти, тому що ті нібито не розуміють чому проводиться "спецоперація" (так в РФ називають війну),

Так, зірка "Сватів" згадала про подругу, яка з самого початку говорила їй правду про війну, але та не повірила. Через певний час Кравченко знову спробувала поговорити з подругою в надії, що та "охолола".

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"Через якийсь час я подзвонила своїй близькій подрузі. Я думала, що вона охолола, одумалася, побачила, а там ще гірше...", - зізналася актриса.

Не обійшли стороною Корчевніков і Кравченко українську актрису Анну Кошмал. Кошмал з перших днів повномасштабної війни намагалася звернутися до своїх колег з Росії, щоб ті підключилися і почали розповідати правду про те, що відбувається в Україні, проте відповіді отримати не вдалося. Як говорила Кошмал, з усього акторського складу "Сватів" її підтримали всього кілька людей, і в цьому списку немає ні самої Тетяни Кравченко, ні її серіального чоловіка Федора Добронравова.

"Хто так мізки промив? Нічого не віщувало... Вона така спокійна, небагатослівна, ми всі її підтримували. В якому місці її душі дозріла така ненависть і така злість до нас? Вона тепер, виходить, мій особистий ворог", - сказала Кравченко.

Які актори "Сватів" підтримали війну

24 лютого 2022 року Росія повномасштабно напала на Україну. З тих пір країна-агресор щодня бомбить українські міста і вбиває мирних жителів. Проти війни виступило не так багато російських знаменитостей. Більше тих, хто підтримав агресивну політику Кремля.

Серед них Федір Добронравов, який у 2022 році відвідував у шпиталі поранених окупантів та бажав їм перемоги. Також підтримала війну Олеся Железняк, якій дісталася роль Лариси Буханкіної. Прихильницею режиму виявилася Інна Корольова, яка зіграла в серіалі Машу Ковальову.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Олеся Железняк, яка підтримала війну, "накинулася" на Анну Кошмал.

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