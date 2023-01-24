Олеся Железняк, яка зіграла Ларису Буханкіну в культовому ситкомі, відкрито висловлює свою підтримку лідеру країни-агресора Володимиру Путіну.

Актриса Олеся Железняк, яка прославилася завдяки ролі в ситкомі "Свати", підтримала Путіна і його кровожерну війну. Раніше вона неодноразово говорила про це в ЗМІ і в своєму блозі. Її екс-колега по знімальному майданчику, українська актриса Анна Кошмал, виступила проти війни, за що продовжує отримувати негативні коментарі від артистів-путіністів.

Наприклад, зараз Железняк заявила, що у Кошмал нібито сталося "помутніння". Про це пишуть росЗМІ.

"Я не дозволяю собі злитися і ображатися. Коли людина жорстока, це означає, що їй погано, важко, і вона не може з усім цим впоратися. Я, чесно, дуже б хотіла Аню обійняти і сказати: "Я тебе все одно люблю, я тебе шкодую". Я вірю, що ми коли-небудь обнімемося", - цитують пропагандисти Железняк.

Відео дня

Вона порадила Анні Кошмал не піддаватися емоціям і мислити розсудливо.

"Це якесь помутніння. Сталося затемнення! У мене ж у самої багато родичів з України..." - сказала Олеся.

Які актори "Сватів" підтримали війну

Відзначимо, в 2022 році в день народження Путіна Олеся Железняк записала відеозвернення до диктатора, в якому сказала: "Я вас дуже люблю! Я захоплююся вами! Я захоплююся тим, як ви тримаєте удар. Я захоплююся тим, що у мене і у нашої країни такий президент".

Актор Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька, у 2022 році відвідував поранених окупантів у лікарні. Артист підтримав їх і подякував за службу.

Також за війну виступила Тетяна Кравченко - Валентина Будько. Вона продовжує гастролювати в Росії.

Нагадаємо, хто із зірок "Сватів" підтримав Путіна і війну.

Вас також можуть зацікавити новини: