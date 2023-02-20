Не встигла Анна Саліванчук відійти від перелому носа і струсу мозку, як у неї з'явилися інші проблеми.

Українська актриса Анна Саліванчук, яка знімалася в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою" та інших розповіла про переслідування невідомого. Так, у своєму блозі Анна написала, що вирушила у справах, і помітила по дорозі, що водій, якого вона обігнала, почав її переслідувати:

"Ви не уявляєте, що щойно зі мною сталося. У мене досі тремтять руки. Їхала собі спокійно, і якийсь водій їхав посеред дороги. Я вирішила його об'їхати. Об'їхала, їду собі далі. Раптом він починає мене переслідувати, намагається підбити з різних сторін, я потрапляю в затор".

Коли Анна Саліванчук зупинилася в заторі, невідомий вийшов зі свого автомобіля і почав кричати. Актриса не відкривала вікно і двері.

Відео дня

"Мені було настільки страшно, що я не здогадалася взяти телефон і записати те, як він кричав. Потім він встав перед моєю машиною, щоб я не могла проїхати", - розповіла Анна в блозі.

Виявилося, що чоловік поводився агресивно через те, що з-під коліс Саліванчук при обгоні вилетів камінь і пошкодив машину чоловікові. Той не придумав нічого кращого, як наздогнати дівчину і почати її звинувачувати. Анна в цьому своєї провини не бачить. Їй вдалося сховатися від агресивного чоловіка.

"Я вийшла з авто, подивилася на це, сіла назад і поїхала. Він далі почав мене переслідувати. Їхав, сигналив, знімав. Я намагалася від нього втекти, тому що мені було страшно. Я намагалася від нього втекти і мені це вдалося", - розповіла Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук зламала ніс і отримала струс мозку через падіння на слизьких сходинках.

Вас також можуть зацікавити новини: