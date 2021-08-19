Машина з Алісою Мілано виїхала на "зустрічку" і врізалася в інший автомобіль.

Зірка популярного американського серіалу "Зачаровані" Аліса Мілано та її дядько потрапили в серйозну автомобільну аварію.

Про це повідомляє Entertainment Tonight.

ДТП трапилася вранці 17 серпня (за місцевим часом) на одній з автострад Лос-Анджелеса.

У якийсь момент дядько 48-річної актриси Мітчелл, який перебував за кермом позашляховика Ford, втратив свідомість, виїхав на зустрічну смугу і врізався в інше авто.

Читайте також"Думала, що помру": зірка серіалу "Всі жінки - відьми" розповіла про зґвалтування у натовпіПерехожі допомогли Мілано і її родичу покинути машину. У цей час Мітчелл був непритомним, тому актриса почала робити йому штучне дихання до прибуття рятувальників.

Потім приїхали медики й доставили чоловіка до найближчої лікарні, де у нього діагностували серцевий напад. Зараз чоловік залишається на лікуванні.

Алсу Мілано підібрав її чоловік Девід Бульярі.

Наступного дня вона підтвердила це у своєму Instagram і подякувала оточуючим, які допомогли їй і її родичу в нелегку хвилину.

Актриса розповіла, наскільки близький їй її дядько, і зізналася, що не впевнена, чи видужає він.

Нагадаємо, раніше в Росії в результаті ДТП загинув 43-річний актор Дмитро Жулін.

Автор: Станислав Кожемякин