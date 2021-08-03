Білл Мюррей хотів покінчити життя самогубством.

Актора Білла Мюррея від самогубства врятувала картина Жюля Адольфа Бретона "Пісня жайворонка", на якому зображена жінка з серпом посеред поля.

Білл зізнався, що на піку своєї популярності перебував у депресії. В результаті у нього були думки покінчити життя самогубством. Він хотів втопитися в озері Мічиган. А ось картина з жінкою посеред поля врятувала його від цього необачного кроку.

"Я подумав: "Ну, є дівчина, у якої в цьому житті мало перспектив, але сонце все одно піднімається, і у неї з'являється ще один шанс". Мені здається, це дало мені якесь відчуття, що я теж людина, у якої з'являється ще один шанс кожен раз, коли встає сонце", - сказав Мюррей.

Хто такий Білл Мюррей:

Білл Мюррей - американський актор, комік, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Еммі", "Золотого глобуса" і BAFTA. Найбільш відомий по багаторічній співпраці з режисером Уесом Андерсоном, а також за ролями у фільмах "Мисливці за привидами" (1984), "Мисливці за привидами 2" (1989), "День бабака" (1993), "Ангели Чарлі" (2000), "Труднощі перекладу" (2003) і "Зламані квіти" (2005).

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Автор: Діана Могилєвич