Тато співачки - військовий хірург. Після початку повномасштабної війни він пішов на фронт, щоб рятувати наших захисників.

Батько співачки Злати Огнєвіч - військовий хірург. Тому після початку повномасштабної війни він не зміг залишатися осторонь, і вирішив піти на фронт. Звуть чоловіка Леонід Бордюг. Згідно з останніми даними з відкритих джерел, він проходив службу в Харківській області.

Зараз артистка показала фото, на якому вона позує з батьком. Злата тримає Леоніда під руку. В описі до публікації знаменитість поскаржилася на те, що вже давно не бачила тата.

"На фото ми з татом. Ми вже давно не бачилися... Тому що він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що страшно уявити... Нещодавно, коли ми спілкувалися по телефону, сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, як і сотні лікарів, парамедиків", - написала Злата Огнєвіч.

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Крім того, співачка додала, що незабаром вона планує представити нову композицію. Ймовірно, вона якось пов'язана з тим, що в Україні зараз йде війна. Відомо, що пісня отримає назву "Янгол".

"У мене скоро відбудеться особлива прем'єра. Це не просто новий сингл, а дуже важлива місія, всі подробиці - з часом. Мені знадобиться ваша підтримка, сила та допомога!" - додала Огнєвіч.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч вперше зізналася, чи шкодує про свій вибір у фіналі "Холостячки".

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