Зірка опублікувала фото чоловіка, який продовжує писати їй образливі повідомлення.

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася, що її продовжує переслідувати маніяк. Раніше він погрожував розправою і писав образи в соціальних мережах. Після одного зі скандалів поліція розшукала кривдника і відкрила проти нього кримінальну справу. Зараз маніяк з'явився знову. Про це Злата розповіла в Instagram.

Співачка каже, що чоловіка звуть Вадим Лебідь. Він стежить за нею вже близько трьох років. За цей час Вадим не тільки писав образи й погрози в соціальних мережах, а й особисто переслідував її.

Одного разу Огнєвіч зняла його на відео і виклала в мережу, після чого розгорівся публічний скандал. Тоді поліція розшукала чоловіка, відкрила проти нього кримінальну справу, проте переслідувач не поніс жодної відповідальності.

"Сьогодні він знову з'явився в житловому комплексі де я живу. Я виїжджала з парковки. Я не буду показувати вам це відео, тому що у мене просто немає сил. Через те, що зараз війна, цією справою ніхто поки не може зайнятися", - розповіла Злата Огнєвіч.

"У мене прохання до служби таксі BOLT. У вас працює Вадим Лебідь, будь ласка, звільніть його. А всім, хто замовляє це таксі BOLT – будьте обережні, тому що він - психічно хвора людина. Я дуже сподіваюся, що це повідомлення побачать люди, які керують службою таксі. Я вірю у вашу людяність і сподіваюся на вашу допомогу мені як жінці, у якої просто немає захисту і немає виходу з цієї ситуації", - звернулася Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч прокоментувала мовчання Ані Лорак про війну в Україні.

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