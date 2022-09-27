Співачка зараз перебуває в Греції.

Українська співачка Злата Огнєвіч вирушила у відпустку на острів Крит. Зірка планує набратися сил і повернутися до своєї діяльності. Звідти артистка опублікувала літнє фото в коротенькій сукні. Шанувальники в коментарях відзначили, що Огнєвіч дуже добре засмагла.

"Десь на вулицях старого міста Ханья. Тут так довго правила Османська імперія, що її дихання відчувається всюди! Хоча і з грецьким колоритом. Я бачила багато старовинних містечок. І ось тепер є два улюблених! Це Толедо, що в Іспанії, а тепер Ханья, о. Крит. Сюди хочеться повертатися, автентичність захоплює!", - написала Злата Огнєвіч.

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"Відпустка скоро закінчується, а я тільки зараз змогла усвідомити, наскільки вона була потрібна. Вперше, за 7 місяців безперервної боротьби. Скоро пірнаю в жовтень з головою, а поки... пірнаю в море", - додала виконавиця.

Реакція соцмереж

Ось що написали шанувальники під публікацією Злати Огнєвіч:

Принцеса маленька! Так приємно на вас дивитися... Дуже рада за вас! Греція так гарна! Дякуємо за ваші сторіз та поради, ви найкраща! Вам неймовірно підходить це плаття..

Богиня!

Злата, ви дуже-дуже хороша! Наряд вам дуже підходить!

Неймовірна красуня!

Як Злата Огнєвіч допомагає ЗСУ

Артистка дає благодійні концерти для військових, які зараз знаходяться на позиціях. Нещодавно Злата в сльозах розповіла про те, як її концертному директору передали подяку від військових.

"Я просто не можу з вами цим не поділитися! Щойно моєму директору надіслав військовий повідомлення зі словами подяки. За наші концерти, за все, що ми робимо для наших військових, хлопців, які віддають життя свої, щоб ми з вами мирно могли жити, прокидатися в теплих ліжках, пити каву", - розповіла Огнєвіч.

Нагадаємо, Огнєвіч довела до сліз піснею "Лелека", присвяченій одній українській родині.

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