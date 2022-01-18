"Холостячка" назвала Тарапату "крутим" та вичерпно розповіла про стосунки з ним.

Українська співачка, головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла фоловерам, що поєднує її з учасником шоу Максом Тарапатою.

Про стосунки з чоловіком Огнєвіч розповіла в Instagram-сторіз.

У межах рубрики питання-відповідь один із фоловерів зірки поцікавився, які стосунки між нею та Тарапатою. Співачка вирішила не ігнорувати це питання та відповіла на нього.

Зі слів Злати, їх із Максом об'єднує міцна дружба, яка буває лише між чоловіком та жінкою. Окрім цього, "холостячка" назвала друга "крутим".

"Справжня дружба, яка тільки може бути між чоловіком та жінкою. А ви всі знаєте, наскільки Макс крутий", – написала виконавиця.

Раніше Макс Тарапата опублікував в інста-сторіз фотографію з виступу співачки Злати Огнєвіч.

Такий знімок він підписав досить неоднозначно: "І щоб цього року улюблені люди завжди були поруч". Також він додав сердечко і відзначив зірку.

До слова, Макс і Злата разом святкували Новий Рік. Ще на проекті чоловік зізнавався їй у коханні, а після її розставання з Андрієм Задворним - постійно підтримував.

На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Макс і Злата розповіли, що дружать і багато часу проводять разом. Але чи є між ними роман - поки невідомо. Втім, вони обидва періодично підігрівають чутки.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показалася у компанії учасників "Холостячки".

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