За словами Злати, він її підтримує під час війни.

Відома українська співачка та головна героїня другого сезону проекту "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла про колишні стосунки з добровольцем.

Як поділилася вона у програмі "Як ти?".

"Він не військовий, він доброволець. Він неймовірно крутий хлопець. Я пишаюся тим, що він робить", - розповіла знаменитість.

На що Григорій Решетник сказав, що йому як телеведучому романтичних шоу здається, що щось між ними є. "Гришо, це тобі просто здається", - запевнила Огнєвіч.

Раніше українська співачка Злата Огнєвіч підняла у своєму Instagram-акаунті тему того, що деякі дівчата продають свої інтимні фото, а виручку жертвують військовослужбовцям. Багато хто категорично засудив це, проте артистка каже, що це креативно і красиво, тому висловила на адресу таких дівчат свої слова підтримки. "Ті, хто мені написав, що це ганьба, – якщо ви чогось не сприймаєте і не можете зробити, не розумієте, це не означає, що це погано, а іншим цього не варто робити", - заявила Злата.

Вас також можуть зацікавити новини: