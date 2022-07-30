Співачка дала інтерв'ю, в якому розповіла, про новий майбутній сингл від Артема Пивоварова, чому рік приховувала, що є виконавицею хіта "Pray for Ukraine" та чи мріє стати тренером шоу "Голос країни"

Співачка була однією з перших артистів, які з 2014 року відмовились від концертів у Росії. Окрім того, команда виконавиці активно підтримувала Революцію Гідності.

Журналісту "МУЗВАР" Юліану Новаку вдалось ексклюзивно поспілкуватись з українською співачкою Златою Огнєвіч та дізнатись подробиці її творчого життя.

"Я хотіла привернути увагу не до свого імені, а до подій в Україні. І саме тому ми випустили пісню англійською мовою, щоб якомога більше людей у світі почули про нашу країну за допомогою музики. Майже рік минув, як ми вирішили оприлюднити, хто співає цю пісню. Її створив Михайло Некрасов, текст до неї написала Вікторія Некрасова. Це була дуже творча робота, дуже гостра. В студії, коли я записувала пісню, як зараз пам’ятаю, це було до сліз, до мурах шкірою", - зізналась співачка.

Злата Огнєвіч багато років створювала свої хіти разом із продюсером Михайлом Некрасовим. Проте останні пісні співачки виходять не під його продюсерством. Окрім того, офіційної заяви щодо припинення співпраці між Некрасовим та Огнєвіч не було. Це Злата прокоментувала так: "Я думаю, що коли прийде час, буде натхнення і така синергія виникне, то ми обов’язково створимо щось з Мішею, він неймовірно талановита людина, написав багато пісень для мене, це і "KUKUSHKA", і "Gravity", і "One day" – одна з моїх найулюбленіших. Ми з ним спілкуємось і підтримуємо дружні стосунки".

Окрім того, попри велику масштабну сольну кар’єру, Злата не нехтує можливостями участі у різних шоу. Серед них був виступ і на "Голосі країни", куди співачка у 2018 році завітала підтримати учасників та заспівати свою пісню "One day". Говорить, що саме той виступ подарував нову хвилю популярності цій композиції. Креативна група проєкту хотіла, щоб співачка виконала свій хіт "За лісами, горами", проте Злата обрала англомовну пісню.

"Я вперлась і кажу: "ні, хочу заспівати One day". Адже "Голос країни" - це про конкурс, про "вокальний цирк", давайте будемо відвертими. А на конкурсах вокальних треба співати те, що привертає до тебе увагу. Щось цікаве та креативне. І "One day" в розрізі вокального конкурсу мені здалась ідеальною піснею… І тоді це вистрілило, прийшлось до душі й тренерам, й публіці. Фактично, саме "Голос країни" дав друге дихання цій пісні та про неї дізналось дуже багато людей", - підкреслила Злата.

Щодо того, чи хоче співачка стати тренером "Голосу країни" наголошує, що зараз у неї такого бажання немає, проте згадує, що були роки, коли вона про це мріяла. Зараз говорить, що має рівні відчуття стосовно цього.

Про майбутні кар'єрні плани та підкорення інших ринків, наприклад польського, Огнєвіч коментує, що не виключає такої можливості та говорить так: музика немає кордонів і треба вірити в себе. Проте додає, що українці мають одну рису, яка їм трохи заважає підкорювати інші горизонти.

"Я думаю, що нам варто замислитись над цим і ці жахливі події цієї риси не те щоб назавжди позбутися, оскільки це поки неможливо, але прибрати її максимально. Це комплекс меншовартості, другорядності. Нова музична формація, я просто кайфую від нових імен. Мені дуже подобається ROXOLANA, alyona alyona, Jerry Heil та дуже багато інших", - зазначила Огнєвіч.

З початком повномасштабного вторгнення співачка отримувала велику порцію хейту за те, що завжди, попри події, вона намагалась бути усміхненою, фарбувалась та була гарною у кадрі. Співачка коментує, що це її особистий вибір, адже життя продовжує і треба їм насолоджуватись. І згодна з тією тезою, що не всі мають іти воювати.

"Саме заради життя воюють бійці на фронті, як колись мені сказав один військовий. Він промовив: "Ми військові, наша професія вас захищати і, якщо треба, померти, щоб жили інші. Ось така у них філософія. Ми тут в тилу своїм прикладом, життям та діями не маємо права паплюжити честь та подвиг наших героїв… Не всі мають іти та воювати. Хто має працювати, щоб збирати ті самі кошти для турнікетів, щоб підтримувати економіку країни тощо. Створювати пісні, потім з цими піснями їхати до бійців, підтримувати їх дух", - підкреслила вона.

Щодо майбутніх релізів, Огнєвіч поділилась, що прем’єра одного з масштабних проєктів відбудеться у серпні – балада під назвою "Лелека" від автора Олександра Лозовського. Ще один з релізів виконавиці написав Артем Пивоваров. За її словами, це буде динамічний сингл.

Нагадаємо, заплакана Злата Огнєвіч представила нову пісню і кліп про рятувальників ДСНС.

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