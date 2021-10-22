Вікторія Смеюха зазначила, що активно працює над сольним проектом.

На початку березня стало відомо, що жіночий гурт "НеАнгели" розпадається, проіснувавши майже 15 років. Це рішення прийняв продюсер Юрій Нікітін, бо не бачив сенсу продовжувати працювати з артистками. І Слава Камінська, і Вікторія Сміюха не розгубилися, вони оголосили про початок сольної кар'єри.

Вікторія в ексклюзивному інтерв'ю повідала про конкуренцію зі Славою і чутках про відновлення групи. Про це вона розповіла в програмі "Слава +".

Співачка не приховує, що насилу сприйняла новину про закриття групи. Однак вона з вдячністю ставиться до тих 15-ти років активного життя, які у неї були.

Читайте такожОльга Фреймут розказала, чи можуть леді пити горілку"Я вважаю, що все що відбувається - не дарма. Я приймаю з вдячністю все, що відбувається в цьому житті. Але я була в жаху. Я дуже засмутилася і мені потрібно було прощатися зі звичайним життям, буденним, до якого я звикла", — зізналася вона.

Вона зазначила, що наразі колектив продовжує виступати на закритих заходах.

"Занадто багато ми дали людям, щоб ось так різко піти", - заявила Вікторія.

Вона згадала, як в період роботи в гурті у них був незвичайний концерт, вони зі Славою співали виключно для закоханої пари, причому цей сюрприз організувала дівчина. Також їм часто доводилося відбиватися від підвищеної уваги з боку чоловіків.

Не обійшлося і без провокаційного питання. Слава і Вікторія одночасно випустили сольні кліпи. Так, ролик першою набрав понад шість мільйонів переглядів на YouTube, а ось Вікторія такими успіхами похвалитися, на жаль, не може (у неї 858 тисяч переглядів, — УНІАН).

"Є деякі моменти, які ми не можемо до кінця говорити на камеру. У кожного артиста є своя стратегія. Можливо, я стратегію не вибудувала настільки чітко, як це робила Слава з розвитку свого першого треку. Але я відчуваю, як моя пісня пішла в народ", - відповіла артистка.

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Автор: Каролина Гайдук