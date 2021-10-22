На початку березня стало відомо, що жіночий гурт "НеАнгели" розпадається, проіснувавши майже 15 років. Це рішення прийняв продюсер Юрій Нікітін, бо не бачив сенсу продовжувати працювати з артистками. І Слава Камінська, і Вікторія Сміюха не розгубилися, вони оголосили про початок сольної кар'єри.
Вікторія в ексклюзивному інтерв'ю повідала про конкуренцію зі Славою і чутках про відновлення групи. Про це вона розповіла в програмі "Слава +".
Співачка не приховує, що насилу сприйняла новину про закриття групи. Однак вона з вдячністю ставиться до тих 15-ти років активного життя, які у неї були.
Читайте такожОльга Фреймут розказала, чи можуть леді пити горілку"Я вважаю, що все що відбувається - не дарма. Я приймаю з вдячністю все, що відбувається в цьому житті. Але я була в жаху. Я дуже засмутилася і мені потрібно було прощатися зі звичайним життям, буденним, до якого я звикла", — зізналася вона.
Вона зазначила, що наразі колектив продовжує виступати на закритих заходах.
"Занадто багато ми дали людям, щоб ось так різко піти", - заявила Вікторія.
Вона згадала, як в період роботи в гурті у них був незвичайний концерт, вони зі Славою співали виключно для закоханої пари, причому цей сюрприз організувала дівчина. Також їм часто доводилося відбиватися від підвищеної уваги з боку чоловіків.
Не обійшлося і без провокаційного питання. Слава і Вікторія одночасно випустили сольні кліпи. Так, ролик першою набрав понад шість мільйонів переглядів на YouTube, а ось Вікторія такими успіхами похвалитися, на жаль, не може (у неї 858 тисяч переглядів, — УНІАН).
"Є деякі моменти, які ми не можемо до кінця говорити на камеру. У кожного артиста є своя стратегія. Можливо, я стратегію не вибудувала настільки чітко, як це робила Слава з розвитку свого першого треку. Але я відчуваю, як моя пісня пішла в народ", - відповіла артистка.