За даними ЗМІ, Пітт зустрічається з поп-співачкою вже півроку.

Голлівудського актора Бреда Пітта помітили у вкрай інтимній компанії з поп-співачкою Люкке Лі швецького походження. Будинок жінки сусідить з домом Пітта у Лос-Анджелесі.

Про це пише The Sun.

За даними джерела видання, Пітт, який досі зайнятий процедурою скандального розлучення з Анджеліною Джолі, вже півроку зустрічається з Лі.

При цьому чутки про таємний зв’язок з голлівудським актором уперше поширилися на Батьківщині співачки.

А минулого тижня той же співрозмовник The Sun підтвердив, що пару помітили у люксовому італійському ресторані Mother Wolf у Голлівуді, який люблять відвідувати місцеві знаменитості.

"Це була Люкке. Вони обідали разом", – сказало джерело.

ЗМІ дізналися, що співачці – 35 років, у неї є 6-річний син Діон від попередніх стосунків з продюсером Джеффом Бхаскером.

Люкке живе неподалік від Пітта. Розкішний маєток з двома спальнями і трьома ваннами жінка придбала у 2018 році коштом фонду свого екс-залицяльника за 1,85 млн доларів.

"Бред і Люкке змогли так легко сховатися від фотокамер, бо вони – сусіди", – уточнив інший співрозмовник на правах анонімності.

Сама Анджеліна Джолі теж дарма час не гає – після розриву з Піттом вона почала зустрічатися з репером The Weeknd. Їх уже кілька разів бачили разом, Джолі навіть встигла познайомити артиста зі своїми дітьми.

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