Відомий кулінар вважає Україну своєю домівкою.

Більше 12 років шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво живе і розвиває в Україні свій бізнес. Тому він вважає цю країну своєю Батьківщиною, і навіть за часів війни тут повертається сюди з відчуттям власного будинку.

Про це Хіменес-Браво написав у своєму Instagram-профілі.

"Я у Львові. Україна неймовірна. Не втомлюся це повторювати. Я був у різних точках світу. Тут є особливе почуття легкості, свободи, доброти і відкритості людей. А ще неймовірної сміливості. Я знайшов свій будинок 12 років тому. Мене переповнює гордість за це. Спасибі, Україно", - написав шеф-кухар.

Ектор показав кадри, зроблені у Львові.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво заявив, що якщо буде необхідність брати в руки зброю і йти воювати за Україну, то він готовий.

Також УНІАН писав, що, за прогнозом астролога, Москва повторить долю Маріуполя.

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