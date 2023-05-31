Співачка розповіла, що отримала цей подарунок від Волинських прикордонників.

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла, що військові зробили їй подарунок. Зірка отримала презент у Луцьку.

На своїй сторінці в Instagram співачка вийшла у Stories та похизувалася подарунком. Виявилося, військові подарували їй годинник.

За словами співачки, тепер вона знає, коли почнеться контрнаступ. Полякова жартує, що точно його не пропустить завдяки годиннику.

"Була нещодавно у Луцьку. Волинські прикордонники подарували мені такий військовий годинник. Тому тепер я вже точно знаю, коли саме почнеться контрнаступ. Я вже готова!" - розповіла співачка.

На відео можна помітити, що військові подарували Поляковій годинник з емблемою Державної прикордонної служби України. На ній зображено зелений хрест.

Полякова отримала подарунок від військових - відео

Оля Полякова - останні новини

Співачка нещодавно зізналася, що на тлі повномасштабної війни її стосунки з чоловіком зіпсувалися. За словами Полякової, усі роки шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським були для неї досить щасливими. Проте через російську агресію їй довелося вивозити дітей з України, через що зірка відвикла від чоловіка.

Співачка виховує двох доньок. Нещодавно старша дитина Полякової, 18-річна Маша, заінтригувала фанів натяком на заручини з хлопцем. Дівчина показала фото обручки.

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