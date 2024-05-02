Він захищає Україну зі зброєю в руках.

Соліст гурту NAHABA, який гучно виступив на Нацвідборі на Євробачення-2024, поповнив лави ЗСУ. Андрій Науменко пішов захищати Україну зі зброєю в руках.

Як повідомляє прес-служба повітряного командування "Центр", він уже півроку служить у легендарній 40-й бригаді. За цей час Науменко пройшов загальновійськовий вишкіл і професійну підготовку, опанував професію авіатехніка.

При цьому він зберіг себе як творчу особистість. А в перервах після бойових чергувань навіть встигає репетирувати та готувати нові пісні.

"Як каже відомий співак, шлях військового - не прогулянка. Але це шлях кожного справжнього патріота, мужнього чоловіка та свідомого українця, який не сидить на дивані й не очікує перемоги, а своїми реальними діями наближає її", - цитує слова Науменка прес-служба.

Артист, а тепер і воїн ЗСУ пишається тим, що сьогодні має змогу своїми уміннями та навичками посилити обороноздатність України.

"На своєму досвіді він доводить: армія - це не завжди великі м'язи, роки спецпідготовки та сучасна зброя; насамперед - це мотивація та розуміння, що окрім нас самих батьківщину боронити нікому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Дмитро Коляденко відверто відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ.

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