Ханде Ерчел зустрічається з ним вже півроку.

Турецька актриса Ханде Ерчел, яка здобула світову популярність після зйомок у серіалі "Постукай у мої двері", виходить заміж. Вона вже півроку зустрічається з мільярдером Хаканом Сабанджі.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, пара планує зіграти весілля цього літа. Однак сама пара відмовляється коментувати цю новину.

"Кожен пише, що хоче, аби це було на порядку денному", - лаконічно сказала Ерчел. Більше вона не стала розкривати ніяких подробиць.

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Також подейкують, що мама бізнесмена проти того, щоб її син одружився на актрисі через публічність її професії.

Відзначимо, нещодавно Ханде Ерчел і Хакан Сабанджі відпочивали на Балі. Зараз вони вже повернулися до Туреччини.

Чим відома Ханде Ерчел

З 2015 по 2016 рік Ерчел грала роль Селін Йилмаз в телесеріалі "Дочки Гюнеш". З 2016 по 2017 рік вона грала роль Хаят Узун в телесеріалі "Любов не розуміє слів".

У 2019 зіграла роль Мюжде Акай в телесеріалі "Обручка" і роль Азізе Гюнай в телесеріалі "Азізе". З 2020 по 2021 рік Ерчел грала роль Еди Йилдиз у телесеріалі "Постукай у мої двері".

Відомо, що вона зустрічалася з актором Керемом Бюрсіном, який був її партнером у серіалі "Постукай у мої двері".

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