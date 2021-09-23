Герцогиня Кембриджська підірвала мережу розкішним вбранням на світському заході.

Кейт Міддлтон вразила фанів новим білосніжним образом. Дружина принца Уільяма довела, що справжня ікона стилю може бути найяскравішою персоною світського рауту навіть у вбранні одного кольору.

Фото з білосніжним образом Кейт Міддлтон з'явилися в офіційному Instagram герцогу та герцогині Кембриджських.

Нещодавно герцогиня Кембриджська влаштувала світський раут, на якому вона зібрала усіх, хто допомагав їй з фотопроектом Hold Still. На заході Міддлтон помітно виділялася серед усіх гостей. Дружина принца Уільяма обрала білосніжний образ та виглядала максимально ніжно.

Герцогиня Кембриджська вдягла плісировану спідницю з напівпрозорою тканиною та трендовий жакет. Дружина принца Уільяма підкреслила талію ременем, свій образ вона довершила стриманою зачіскою - високим хвостом. На цей раз Міддлтон обрала сережки з перлинами та тоненький ланцюжок. Усі аксесуари та одяг були білосніжного кольору.

"Справжній янгол", "ікона стиля", "королева", - шанувальники прийшли у захват від наряду герцогині Кембриджської.

"Дякую блискучим партнерам, які зробили Hold Still реальністю! Для того, щоб особисто зібрати всіх, хто брав участь у цьому неймовірному проекті, знадобилося багато часу. Проте сьогодні ми, нарешті, з цим впоралися. Ідея Hold Still 2020 виникла на самому початку пандемії і була спрямована на об'єднання людей і спільнот з використанням дивовижної сили фотографії", - підписала свої фото Міддлтон.

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Автор: Поліна Кузенко