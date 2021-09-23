Міддлтон влаштувала світський раут, на якому вона зібрала усіх, хто допомагав їй з фотопроектом /  фото - REUTERS

Кейт Міддлтон вразила фанів новим білосніжним образом. Дружина принца Уільяма довела, що справжня ікона стилю може бути найяскравішою персоною світського рауту навіть у вбранні одного кольору.

Фото з білосніжним образом Кейт Міддлтон з'явилися в офіційному Instagram герцогу та герцогині Кембриджських. 

Нещодавно герцогиня Кембриджська влаштувала світський раут, на якому вона зібрала усіх, хто допомагав їй з фотопроектом Hold Still. На заході Міддлтон помітно виділялася серед усіх гостей. Дружина принца Уільяма обрала білосніжний образ та виглядала максимально ніжно.

Герцогиня Кембриджська вдягла плісировану спідницю з напівпрозорою тканиною та трендовий жакет. Дружина принца Уільяма підкреслила талію ременем, свій образ вона довершила стриманою зачіскою - високим хвостом. На цей раз Міддлтон обрала сережки з перлинами та тоненький ланцюжок. Усі аксесуари та одяг були білосніжного кольору.

"Справжній янгол", "ікона стиля", "королева", - шанувальники прийшли у захват від наряду герцогині Кембриджської.

Міддлтон підірвала мережу білосніжним образом /  фото - instagram.com/dukeandduchessofcambridge

"Дякую блискучим партнерам, які зробили Hold Still реальністю! Для того, щоб особисто зібрати всіх, хто брав участь у цьому неймовірному проекті, знадобилося багато часу. Проте сьогодні ми, нарешті, з цим впоралися. Ідея Hold Still 2020 виникла на самому початку пандемії і була спрямована на об'єднання людей і спільнот з використанням дивовижної сили фотографії", - підписала свої фото Міддлтон.

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Автор: Поліна Кузенко