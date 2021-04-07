Дівчина позувала в нюдовому купальнику.

Американська модель Кендалл Дженнер опублікувала в Instagram літнє фото.

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На знімку вона сидить на кріслі в нюдовому купальнику, високих черевиках і сонцезахисних окулярах.

Варто відзначити, що у Кендалл красива підтягнута фігура. Видно, що вона стежить за своїм харчуванням і займається спортом.

"Красуня", "Виглядаєш приголомшливо", "Дуже красива фігура", - пишуть шанувальники.

Хто така Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 року в місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія

По материнській стороні є єдиноутробною сестрою Кортні, Кім, Хлої і Роба Кардашьян

У вересні 2017 року, фешн-видання Daily Front Row назвало Кендалл "модною іконою десятиліття"

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Автор: Діана Могилєвич