Темою вересневого благодійного балу "В Америці: модний лексикон".

У Нью-Йорку пройшов бал Інституту костюма з участю американських зірок.

Намагаючись надолужити прогалини через пандемію, дизайнери вирішили провести одразу два бали одного з найважливіших подій у світі моди – у вересні та традиційно у травні.

Темою вересневого благодійного балу "В Америці: модний лексикон", став американський стиль у найширших його проявах.

Гості позували у традиційних вечірніх сукнях, водночас обирали й несподівані образи – наприклад, Тімоті Шаламе зумів поєднати класичний піджак з кедами, а деякі селебрітіс замість сексуального наряду обрали простий одяг з антидискримінаційними гаслами.

На доріжці засвітилась чарівна Дженніфер Лопес у відвертому декольте, Ріанна з репером ASAP Rocky, епатажний Lil Nas X, а Кім Кардаш'ян з’явилась перед публікою у повністю закритій чорній сукні.

Біллі Айліш здивувала пишною сукнею у пастельних тонах й світлою зачіскою, як у Мерилін Монро.

Ведучими у цьому році були співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака, актор Тімоті Шаламе й поет Аманда Горман.

Як повідомляв УНІАН, раніше знаменитості пройшлися доріжкою на Канському фестивалі у Венеції.

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Автор: Віолетта Орлова