Виявилося, Путін обрав для концерту куртку, якій вже багато років.

Після чергового виходу Путіна у світ користувачі мережі активно обговорюють його вбрання. І якщо в листопаді минулого року кривавий диктатор відсвяткував крадіжку українських областей в куртці за майже півмільйона рублів, то вчора він вийшов на сцену в куртці за майже 600 тисяч рублів (понад 290 тисяч гривень).

"Народний президент. Дружинам загиблих чм*биків простіше, а ця курточка тим, хто втратив 150 тисяч (окупантів), за особливі заслуги", - жартують в мережі.

Однак є цікава деталь. Наряд Путіна, а саме його кашемірова парка з капюшоном від бренду Seraphin, не така вже й нова. Про це повідомив російський Telegram-канал "Антиглянець".

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Виявилося, її відшили ще в далекому 2012 році за спецзамовленням. Іншими словами, диктатор міг дістати куртку зі старих запасів. Звичайно, це не впливає на те, що вона все одно коштує настільки багато. Однак той факт, що Путін може економити на одязі і носити настільки "стародавні" куртки, говорить багато про що.

До слова, навіть цією курткою Путін "віддав данину" своєму улюбленому бренду Loro Piana. Вся річ у тому, що кашемір, з якого відшита парка, створював саме цей бренд.

Нагадаємо, на цьому ж концерті в "Лужниках" путініст Газманов намагався приховати бренд своєї куртки. Співак, який співав про "велич" РФ, боягузливо заклеїв напис Prada.

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