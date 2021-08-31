На піку популярності буде плісирована спідниця.

Цієї осені на піку популярності буде плісирована спідниця. Але не нею єдиною. УНІАН підібрав модні спідниці 2021 року, які ви не захочете знімати.

Плісирована спідниця

Унікальність цієї модної спідниці полягає в тому, що вона підходить під різні стилі - будь то човники або кеди, футболка або сорочка. У будь-якому варіанті вона буде виглядати стильно і яскраво. Крім того, вона ідеально приховує недоліки фігури.

Шкіряна спідниця

Це стильна і сучасна модель. Не бійтеся, що ви можете виглядати вульгарно. Це зовсім не так. Але поєднувати таку спідницю краще з більш нейтральним одягом і кедами.

Трикотажна спідниця

Трикотаж - це маст хев кожної модниці. Така трендова спідниця повинна бути в гардеробі всіх модниць. Мало того, що восени вам буде в ній тепло, так ще й образ ваш буде виглядати максимально стильно.

Стьобані спідниці

Це новий тренд, який прийшов до нас зовсім недавно. Спочатку з такого матеріалу робили верхній одяг, потім сумки, а зараз мода дійшла і до одягу і взуття. Чи варто говорити про те, що це хіт? Думаємо, ні. Ви і так це знаєте.

Спідниці з високими розрізами

Хочете додати в свій образ трохи сексуальності і зробити його ще більш жіночним? Тоді цей варіант модної спідниці 2021 саме для вас. Візуально такі спідниці подовжують ніжки і, звичайно, приковують до себе увагу.

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Автор: Діана Могилєвич