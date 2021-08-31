Цієї осені на піку популярності буде плісирована спідниця. Але не нею єдиною. УНІАН підібрав модні спідниці 2021 року, які ви не захочете знімати.
Плісирована спідниця
Унікальність цієї модної спідниці полягає в тому, що вона підходить під різні стилі - будь то човники або кеди, футболка або сорочка. У будь-якому варіанті вона буде виглядати стильно і яскраво. Крім того, вона ідеально приховує недоліки фігури.
Шкіряна спідниця
Це стильна і сучасна модель. Не бійтеся, що ви можете виглядати вульгарно. Це зовсім не так. Але поєднувати таку спідницю краще з більш нейтральним одягом і кедами.
Трикотажна спідниця
Трикотаж - це маст хев кожної модниці. Така трендова спідниця повинна бути в гардеробі всіх модниць. Мало того, що восени вам буде в ній тепло, так ще й образ ваш буде виглядати максимально стильно.
Стьобані спідниці
Це новий тренд, який прийшов до нас зовсім недавно. Спочатку з такого матеріалу робили верхній одяг, потім сумки, а зараз мода дійшла і до одягу і взуття. Чи варто говорити про те, що це хіт? Думаємо, ні. Ви і так це знаєте.
Спідниці з високими розрізами
Хочете додати в свій образ трохи сексуальності і зробити його ще більш жіночним? Тоді цей варіант модної спідниці 2021 саме для вас. Візуально такі спідниці подовжують ніжки і, звичайно, приковують до себе увагу.
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