Співачка вийшла в світ в стильному образі.

Українська співачка Надя Дорофєєва відвідала прем'єру фільму "Дім Гуччі" в головній ролі з Леді Гагою. На кінопоказ вона прийшла в стильному total-black образі, який доповнила двостороннім шарфом з логотипом GUCCI.

За словами співачки, у неї всього три речі від цього всесвітньо відомого бренду. При цьому вона вважає, що краще мати менше речей, але краще і якісніше. Крім того, Дорофєєва обожнює речі різних дизайнерів - від корейських до італійських.

Читайте такожМеган Маркл з'явилася на публіці в червоній сукні з глибоким декольте і розрізом"Для мене такі речі - не предмет розкоші, а показник того, що я сама заробила", - сказала співачка.

Відзначимо, що Надя завжди виглядає дуже стильно і молодіжно. Модниці часто беруть її стиль на замітку і намагаються повторити.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва довела до сліз кавером на пісню Тату "Я не твоя перша". У кадрі Надя постала в чорній міні-сукні з прозорими рукавами. Весь кліп вона сидить на підлозі і чуттєво виконує пісню.

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Автор: Діана Могилєвич