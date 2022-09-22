Чоботи на осінь / колаж УНІАН

Ми вже говорили про те, як обрати класні чорні чоботи на осінь, або про те, які чоботи носити в сезон дощів. Тепер пропонуємо вам добірку актуального взуття, щоб мати стильний і яскравий вигляд.

Фуксія на підборах

Ці яскраві чобітки точно припадуть до душі кожній модниці і любительці виглядати красиво. Високі замшеві чобітки на підборах - те, що зробить ваш образ досконалим і дуже жіночним. Неймовірно пасує до короткої спідниці.

Фуксія на підборах / фото instagram.com
Фуксія на підборах / фото instagram.com

Замшеві на грубій підошві

Цей варіант взуття вже стає класичним. Якщо обирати його, то тут краще використовувати палітру з відтінками коричневого: кавовий, сірий, графітовий, темний беж, світлий беж або ж каштановий. 

Відео дня

Такі черевики виручать вас, якщо потрібно взути щось під класичний одяг. Також можна поєднувати з шкіряною спідницею. 

Замшеві на грубій підошві / фото instagram.com
Замшеві на грубій підошві / фото instagram.com

Високі чоботи на хутрі

Ще рік тому таке взуття вважали пережитком минулого, але сьогодні його власниці впевнено зможуть обирати таку модель. Особливо актуальні високі чоботи на середньому квадратному каблуці. Хорошим рішенням будуть такі, як на фото, щоб було видно хутро вгорі або збоку. 

Високі чоботи на хутрі / фото instagram.com

На тракторній підошві і з резинкою збоку

Уже другий рік такі укорочені чобітки не втрачають актуальності. Їх можна носити і під джинси, і під спідницю, і під штани. Є моделі на хутрі на більш холодну пору, і є без підкладки - на весну або осінь. Додаткових аксесуарів не потребують: на нозі виглядають акуратно і мінімалістично.

На тракторній підошві та з резинкою збоку / фото instagram.com

Нагадаємо, раніше ми писали який осінній одяг молодить жінку.

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