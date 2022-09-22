Якщо ви хочете мати стильний вигляд, то поради щодо вибору трендового взуття вам просто необхідні.

Ми вже говорили про те, як обрати класні чорні чоботи на осінь, або про те, які чоботи носити в сезон дощів. Тепер пропонуємо вам добірку актуального взуття, щоб мати стильний і яскравий вигляд.

Фуксія на підборах

Ці яскраві чобітки точно припадуть до душі кожній модниці і любительці виглядати красиво. Високі замшеві чобітки на підборах - те, що зробить ваш образ досконалим і дуже жіночним. Неймовірно пасує до короткої спідниці.

Замшеві на грубій підошві

Цей варіант взуття вже стає класичним. Якщо обирати його, то тут краще використовувати палітру з відтінками коричневого: кавовий, сірий, графітовий, темний беж, світлий беж або ж каштановий.

Відео дня

Такі черевики виручать вас, якщо потрібно взути щось під класичний одяг. Також можна поєднувати з шкіряною спідницею.

Високі чоботи на хутрі

Ще рік тому таке взуття вважали пережитком минулого, але сьогодні його власниці впевнено зможуть обирати таку модель. Особливо актуальні високі чоботи на середньому квадратному каблуці. Хорошим рішенням будуть такі, як на фото, щоб було видно хутро вгорі або збоку.

На тракторній підошві і з резинкою збоку

Уже другий рік такі укорочені чобітки не втрачають актуальності. Їх можна носити і під джинси, і під спідницю, і під штани. Є моделі на хутрі на більш холодну пору, і є без підкладки - на весну або осінь. Додаткових аксесуарів не потребують: на нозі виглядають акуратно і мінімалістично.

Нагадаємо, раніше ми писали який осінній одяг молодить жінку.

Вас також можуть зацікавити новини: