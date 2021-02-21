Ось вам кілька класних варіантів.

Український дизайнер Andre Tan склав список речей, за допомогою яких можна створити класні зимові образи. Для цього у вас залишився ще один тиждень.

Читайте такожСтрункий силует: як носити тренд цього сезону

Моносережка

Підбирайте сережки із золота або срібла. Найкраще якщо в одному вусі буде гвоздик, а в іншому - довга сережка.

Светр, накинутий на верхній одяг

Це альтернатива шарфу, але виглядати буде набагато стильніше.

Широкий в'язаний чокер

Обирайте чокери, виконані з щільного трикотажу. Він нагадує комір светру і доповнює повсякденні образи.

Додаткова сумка

"Цей мікротренд виглядає досить стильно. Окрема сумка для пляшки з водою, що повторює її форму, міні-сумка для AirPods і мішечок для смартфона - тепер всі ваші речі будуть зберігатися окремо", - сказав дизайнер.

Прикраси поверх рукавичок

За словами Адре Тана, вони додають образу післясмак "фатальної жінки". До речі, звичайні чорні рукавички ─ вже нецікаво. Дизайнер рекомендує включати фантазію.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич