Український дизайнер Andre Tan склав список речей, за допомогою яких можна створити класні зимові образи. Для цього у вас залишився ще один тиждень.
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Моносережка
Підбирайте сережки із золота або срібла. Найкраще якщо в одному вусі буде гвоздик, а в іншому - довга сережка.
Светр, накинутий на верхній одяг
Це альтернатива шарфу, але виглядати буде набагато стильніше.
Широкий в'язаний чокер
Обирайте чокери, виконані з щільного трикотажу. Він нагадує комір светру і доповнює повсякденні образи.
Додаткова сумка
"Цей мікротренд виглядає досить стильно. Окрема сумка для пляшки з водою, що повторює її форму, міні-сумка для AirPods і мішечок для смартфона - тепер всі ваші речі будуть зберігатися окремо", - сказав дизайнер.
Прикраси поверх рукавичок
За словами Адре Тана, вони додають образу післясмак "фатальної жінки". До речі, звичайні чорні рукавички ─ вже нецікаво. Дизайнер рекомендує включати фантазію.
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