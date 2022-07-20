Перші леді об'єдналися заради України.

Перша леді України Олена Зеленська днями зустрілася у Вашингтоні з першою леді США Джилл Байден.

Зеленська прийшла на зустріч в елегантному молочному костюмі зі спідницею довжини міді і подовженим жакетом, а Байден одягла чорну сукню з квітковим принтом.

При цьому достовірно невідомо змовилися перші леді заздалегідь або так сталося випадково, але вони з'явилися на публіці в туфлях в кольорах українського прапора. Зеленська підібрала під свій образ блакитні човники на високих підборах, а Байден вважала за краще одягнути яскраво-жовті.

"Зазвичай вважається, що у подружжя перших осіб тільки гуманітарні завдання. Але війна показала - це не так. Наша сила не така вже "м'яка". Ми багато чого можемо, тим більше разом", - підписала фото Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська відповіла тим, хто радить Україні і ЗСУ скласти зброю. Вона зазначила - світ повинен зрозуміти, що насильник, як і загарбник, не зупиниться, якщо "приймати його з миром".

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