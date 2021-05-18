Українські телеведучі відрізняються не тільки харизмою, але і бездоганним смаком.

Стиль телеведучих - це окрема тема з багатьма винятками, які "не терпить" камера. При виборі образу важливо не тільки виглядати ефектно, але і гарно вписуватися в колористику студії. Стиліст Росіна Трач запевняє, що українським телеведучим це вдається на "ура".

Лідія Таран

За словами стиліста, Лідія Таран завжди в кадрі виглядає експертно і водночас дуже жіночно, обираючи ніжні відтінки, які відмінно гармонують з її м'якою зовнішністю.

TAYANNA

Співачка TAYANNA, яка стала однією з ведучих програми "Твій день", є однією з небагатьох, які люблять експериментувати з найрізноманітнішими і несподіваними образами.

"На ній чудово виглядають і маскулінні жакети oversize, і жіночні шовкові сукні, які розлітаються, і чистий спорт. Така багатогранна і яскрава", - говорить Трач.

Людмила Барбір

Людмила Барбір - одна з найяскравіших представниць контрастного типу зовнішності.

"Як же на ній гармонійно і розкішно виглядають класика і ділові костюми, розкішний гламур, шик і блиск, принадна жіночність і сукні, які розлітаються. Вона вміло користується в житті кожним з варіантів, і завжди виглядає на всі сто", - зазначає стиліст.

Катерина Осадча

Ведуча програми "Світське життя" давно знайшла свою сценічну впізнавану родзинку - нетривіальні головні убори і всілякі капелюшки. До них вона так само майстерно підбирає вбрання абсолютно різних стилів, і що вище всяких похвал - наших українських дизайнерів, іменитих і тільки початківців. А ось в житті Катя - любителька комфортного і практичного одягу, мінімального макіяжу.

Марічка Падалко

Марічка Падалко - одна з найбільших шанувальниць суконь-футлярів серед ведучих.

"Завжди різноманітні кольори і дизайн, але найбільш незмінними залишаються дві речі: приталений силует, який підкреслює її тонку талію і красиві вигини тіла і акцентна обробка в портретній зоні (цікаві вирізи, відкриті плечі, волани, асиметрія і т.д.)", - говорить стиліст.

Алла Мазур

Екранні образи Алли Мазур завжди бездоганні, мінімалістичні і продумані до дрібниць. Але завжди є та унікальна деталь, за яку так приємно зачепитися погляду. За словами Трач, це асиметричний крій коміра або полички, цікавий фігурний низ жакета, вишивка на плечі або контрастні погони на жакеті. І ось уже багато років Мазур нас радує своїм неповторним стилем.

Наталія Мосейчук

Наталія Мосейчук в житті любить підбирати абсолютно різні вбрання під настрій, але завжди вони ідеально підходять і відображають внутрішній стан. У студії ж вона завжди бездоганна, виглядає дуже елегантно і експертно, обираючи за основу костюми класичного крою, але розбавляючи їх цікавими елементами як, наприклад, вікторіанський мереживний комірець, що виглядає з-під жакета або незвичайна форма коміра. У цьому у них з Аллою Мазур є невелика схожість в екранних образах.

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Автор: Діана Могилєвич