Насправді, кожна дівчина хоч раз в житті випробувала цей тренд.

Якщо раніше ми активно боролися з синцями під очима, то настав час на це наплювати. Так-так, зараз це тренд, який повторюють багато блогерів з TikTok.

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Все почалося з того, що одна з найвідоміших блогерів намалювала темною помадою під очима кола, імітуючи синці. Відео набрало понад шість мільйонів переглядів. В результаті інші блогери підхопили цю ідею. Так, синці під очима стали трендом.

При цьому деякі блогери відзначили, що це не дуже смішно. Бо багато людей, дійсно, страждають від цієї проблеми. На що засновниця тренду відповіла, що вона сама довгий час мучилася через синці, але потім вирішила перевернути все на свою користь. А саме підкреслити свій недолік, ніж постійно з ним боротися.

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Автор: Діана Могилєвич