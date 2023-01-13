Вікторія Апанасенко відреагувала на те, що росіянка Анна Ліннікова під час фотосесії стала поруч з нею.

У мережі показали відео, зроблене напередодні півфіналу найпрестижнішого в світі конкурсу краси "Міс Всесвіт". Ролик був записаний під час підготовки дівчат до спільного фото. Учасниці вишикувалися в кілька рядів.

На відео видно, як росіянка Анна Ліннікова стала поруч з українкою Вікторією Апанасенко, але та дипломатично дистанціювалася-попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями.

"Міс Всесвіт": подробиці конкурсу

Фінал конкурсу краси відбудеться в суботу, 14 січня. За перемогу змагаються 85 конкурсанток.

Відео дня

Західні ЗМІ критикують участь Ліннікової в конкурсі краси. До слова, кровожерну війну в Україні вона ніяк не коментувала.

Наприклад, The Mirror пише: "Заява "Міс Росії", зроблена минулого року, в якій вона сказала, що цінує можливість "публічно говорити про нагальні проблеми і привертати увагу громадськості до значущих речей", не включає різанину українців російськими військами".

Зазначимо, 11 січня учасниці представили національні вбрання. Українка Вікторія Апанасенко з'явилася в костюмі "Воїна світла" з крилами і зброєю. Автором вбрання виступила художник по костюмах Леся Патока.

Нагадаємо, в мережі показали національний костюм Вікторії Апанасенко для конкурсу Міс Всесвіт.

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