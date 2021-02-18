Тимошенко показала нове вбрання / apostrophe.ua
Народний депутат України Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в стильному костюмі.
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Вона підібрала бежеву спідницю довжини максі, піджак від відомого бренду Cavalli і ботфорти на високих підборах. Також вона вирішила залишити свою хвилясту зачіску.
Варто відзначити, що останнім часом Тимошенко приходить на засідання Ради в нових образах. Здається, вона вирішила поекспериментувати зі своїм стилем.
Тимошенко показала нове вбрання / apostrophe.ua
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