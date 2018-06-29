У Львові презентували книгу розповідей найвідоміших спортсменів країни (Фоторепортаж)

На презентацію книги до Львова завітали двоє спортсменів Василь Вірастюк та Денис Силантьєв. Під час презентації книги, чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв розповів, що свій авторитет, який він здобув в спорті, вирішив направляти в інше русло – на суспільну діяльність. І після Олімпійських ігор почав розвивати такий рух, як популяризація фізичної культури і спорту, духовне збагачення дітей.

Книга є спільним проектом «Видавництва Старого Лева» та Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання.

Літературне опрацювання розповідей зробила відома українська поетеса і дитяча письменниця Мар’яна Савка, а ілюстрації до книги виконав один з найкращих коміксистів України Ігор Баранько.

У книзі про свої досягнення та успіх розповідають: Денис Силантьєв, Сергій Бубка, Ганна Безсонова, Наталія Добринська, Ірина Мерлені, Василь Вірастюк, Яна Клочкова, Вадим Гутцайт, Василь Ломаченко, Олександра Волкова, Ганна Сорокіна, Олена Костевич, Андрій Гусін.

Кожна розповідь у книзі ведеться від першої особи, у приватній довірливій формі спортсмени розповідають про найцікавіші історії з їхнього дитинства чи ключові моменти життя і спортивної кар’єри, а також спортсмени дають читачам поради, розповідають про свої правила.

Книга вийшла тиражем у 5 тисяч примірників, має 85 повноколірних сторінок з фотографіями з приватних архівів спортсменів та шаржами на спортсменів.

«Зіркові історії успіху» оформлені як подарункове видання, у книгарнях коштуватимуть близько 60 грн.





Фото Євгенія Кравса