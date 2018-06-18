М.Цимбалюк: Азаров приведе на Львівщину серйозних інвесторів

Губернатор Львівщини 47-річний Михайло Цимбалюк призначає зустріч на 7.30 у своєму кабінеті. О 07.29 піднімається сходами на другий поверх облдержадміністрації, де його приймальня.

У фойє на стінах висять портрети всіх попередніх керівників області — від Степана Давимуки до Василя Горбаля.

Ви хотіли піти з посади після заворушень 9 травня. Офіційно не було інформації, яка доля вашої заяви на звільнення. Президент не підписав?

— Я складав ту заяву під тиском людей, які вдерлися в мій кабінет (має на увазі представників обласного осередку "Свободи". — "ГПУ"). І порвав її зразу, як вони вийшли. Я не хотів доводити тих людей до криміналу. Міг статися елементарний дебош у кабінеті, бійка, доступ до спецзв'язку і таємної пошти. Я розмовляв із президентом після цього. Він знає про інцидент, але ми обговорювали лише робочі питання.

Ви працювали у Тернопільській, Полтавській областях, Києві. Швидко адаптовуєтеся до нових умов?

— Відсилати керівників на різні території — це добрий радянський досвід. Людина переносить зі собою різні традиції. На Сорочинський ярмарок у Полтаві я завжди запрошував художні колективи із Західної України. З Центру в Галичину хочу перенести хороші традиції великих підприємств. У нас усі потужні заводи за перші 10 років незалежності були знищені. Бо тут більше займалися політикою. Там "червоні" директори зберегли підприємства, які й сьогодні працюють.

У нашу область ідуть працювати донецькі фірми. Директором аеропорту призначили людину з Донецька. Це теж обмін досвідом?

— На Львівщину приходять люди з інших регіонів, бо в нас немає фахівців необхідного рівня, техніки. Ті, хто керував різними об'єктами, мислили містечково. Тому на дорогах працюють і львівські, й донецькі, й турецькі компанії. Я ставлю умову, щоб на турецьких підприємствах понад 70 відсотків робітників були українці.

Галичину вважають паразитом Східної й Центральної України.

— Ми не паразити. Львівщина заробляє на себе і є єдиною областю Західного регіону, яка не дотаційна. А держава дотує із десяток регіонів.

Наші підприємства треба лише модернізувати. ЛАЗ відомий у всьому світі. Будемо випускати тут трамваї, спільно з французькою фірмою "Пежо" — машини швидкої допомоги.

Уже запустили Жидачівський целюлозно-паперовий завод, привели інвесторів. Маємо іспанського інвестора, що хоче збудувати сміттєпереробний завод за кошти ООН. Береться за два-три роки рекультивувати звалища в Дрогобичі, Стебнику, Трускавці, Бориславі, Стрию, Самборі. Наведемо порядок в екології — Львівщина стане туристично ще привабливіша. Зараз маємо мільйон 200 тисяч туристів на рік. Після Єврочемпіонату їх буде вдесятеро більше.

Люди й далі виїжджають на заробітки. Коли можна очікувати обіцяного владою покращення життя?

— Є великий плюс того, що люди бувають за кордоном. Привезли із собою культуру. Їду селами і тішуся, як у нас навчилися робити паркани. Той колишній штахетник вирізьблюють і фарбують. А як засівають газон на подвір'ї! Зрозуміли, що дерево не обов'язково має бути високе, головне — родюче.

У нас спостерігається цікава тенденція, коли частина родини працює за кордоном, наприклад, батько. А його сини в Україні мають спільне з ним українсько-закордонне підприємство. Так люди навчаються працювати і створювати бізнес. Наприклад, у Львові так працює кафе "Ель Греко", з української сторони в ньому зайняті 15 осіб.

Ви запросили Миколу Азарова на Економічний форум у Трускавці. Чого очікуєте від цього візиту?

— Сподіваюся, завдяки присутності прем'єр-міністра приїдуть серйозні інвестори. Хотів би, щоб Микола Янович побачив, як ми готуємо об'єкти до Євро-2012, наші нові дороги. Аби переконався, що ми добре використовуємо державні кошти і щоби потім Кабінет Міністрів допоміг реконструювати всі переходи через кордон. А потім профінансує об'єкти за програмою підготовки до зимової Олімпіади.

У Мостиський район прийшов новий інвестор — підприємство "Мрія" тернопільського мільйонера Івана Гути. Кажуть, це ви його привели через особисті знайомства.

— Я справді знайомий із Гутою. Методи його роботи знаю з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської областей. Кожен може поїхати, скажімо, в село Васильківці Гусятинського району, де Гута обробляє землю, і побачити, які там є нові великі токи, овочесховища.

Минулої весни в нашій області понад 35 тисяч гектарів пустувало. Ми за рік освоїли 20 тисяч із них. Восени використаємо решту, крім паїв, чиї власники померли. Землю мають оформити правонаступники, це довгий процес.

У нас орендарі тримають землю й не обробляють. Чи чекають підвищення ціни, чи хочуть щось збудувати. А людям дають мізерну плату за пай — 3 відсотки зібраного із гектара. Має бути не менше 5. Ми знайдемо інших інвесторів, приведемо громаді. І скажемо — вибирайте, кому дати свою землю. На Самбірщині вже домовилися про 2 центнери пшениці з гектара.

Також зменшили посіви ріпаку. Маємо можливість із допомогою супутника відстежувати, як ведуть сівозміну. Бо оренду оформляють на п'ять років і всі п'ять років сіють ріпак. Та після того на цій землі навіть бур'ян не росте.

На виборах Львівщина не підтримала ні президента, ні Партію регіонів. Мали вказівку від глави держави змінити ситуацію?

— Мені такої не давали. Хочеться, щоб жителі області оцінювали партію за конкретними справами. У Львівській області в найближчі роки будуть помітні успіхи команди Януковича. Усе, що роблять тут до Євро, — їхня заслуга.

Назвіть найбільші досягнення на цій посаді.

— Завершення об'єктів до Євро 2012: стадіону і злітно-посадкової смуги, будівництво тренувальних полів у Дрогобичі, Львові та Славському, будівництво доріг. Також цього року відкрили дві нові школи і п'ять дошкільних закладів, а також два навчально-виховні комплекси. Таку ж кількість збудували за п'ять попередніх років. До кінця 2011-го плануємо ввести в дію ще чотири дошкільні навчальні заклади.

Чого не вдалося?

— Отримати в повному обсязі кошти на ліквідацію наслідків стихії 2008 року. Загальна потреба Львівщини — 230 мільйонів гривень. Днями лише домовився про виділення понад 13 мільйонів на реконструкцію двох автомобільних мостів через Дністер. А сьогодні 80 переходів потребують ремонту.

Леся Межва, Gazeta.ua