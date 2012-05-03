У Львові водій автобуса скоїв наїзд на жінку з дитячим візочком

Львів. 3 травня. УНІАН. У Львові водій автобуса скоїв наїзд на жінку, яка везла дитячий візочок з немовлям.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, пригода трапилася 2 травня о 16.55 у Львові на перехресті вулиць Драгана-Сихівська. Водій автобуса «МАН», 52-річний житель Миколаївського району Львівщини, скоїв наїзд на жінку-пішохода, 77-річну львів’янку, яка везла дитячий візочок з піврічним немовлям.

Унаслідок ДТП жінка (бабуся дитини) отримала тілесні ушкодження у вигляді забою руки та ноги, а у дитини – забій чола.

За фактом ДТП триває перевірка.

