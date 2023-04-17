В одному з сіл на Буковині буревій розтрощів майже две десятки дахів.

У селі Петрашівка на Буковині негода наробила лиха. За словами місцевих мешканців, спочатку село накрила злива з градом, а потім раптово налетів буревій. Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, вітер був такої сили, що повністю зірвав дах одного з будинків, шматки покрівлі здійнялися у небо. Буревій розкидав покрівлю на кілька десятків метрів по сусіднім подвір’ям.

Зараз родина перекрила дах плівкою, бо дощ продовжує лити. "Сусіди всі мені допомагали. Я не могла зайти до своєї хати, там все текло, все. В щепках все було, шифер з сараю, тут жах був. Що мені робити? Як мені робити?", - каже Маріанна Жар, чий будинок постраждав від негоди.

Як зазначається, негода почалася раптово і тривала лише кілька хвилин. Спочатку пішла сильна злива та град, а потім почався вітер такої сили, що навіть жбурляло шифер.

"Я такого ще не бачила, тільки по телевізору. Сиджу на подвір’ї і бачу як літають якісь клейонки, папір і думаю шо це таке? І бачу – смерч. Такий чорний, крутиться і за дві секунди – нема даху", - розповіла одна з очевидців.

Як йдеться у сюжеті, загалом у Петрашівці пошкоджено 19 дахів. Також понівичені паркани, кілька вікон та дверей.

Повінь у Києві - що відомо

У Києві почалася весняна повінь. Дніпро у багатьох місцях вийшов з берегів.

За останніми даними, у столиці підтоплені заплавні території - острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків.

За даними місцевої влади, пік весняної повені у Києвіочікується приблизно 22 квітня.

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