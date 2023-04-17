У Службі запевняють, що гідрологічна ситуація наразі контрольована, проте підтопленими залишаються 852 дворогосподарства.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби щодо оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України.

Зазначається, що за інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На цей час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ДСНС зауважили, що підтопленими залишаються 852 дворогосподарства (Чернігівська область - 474, Черкаська - 182, Дніпропетровська - 79, Полтавська - 107 та Київська - 10) та 111 будинків (Дніпропетровська - 38, Черкаська - 42, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2), з них 38 дачних.

Крім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська область - 29 та Київська - 1.

Паводки в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями внаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі.

13 квітня в ДСНС повідомили, що у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Фіксується затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема, у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

Вас також можуть зацікавити новини: